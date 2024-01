Song Contest: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Auf der Bühne beim Song Contest stehen, das erlebt man nicht so schnell wieder. Das werden wir für immer in guter Erinnerung behalten“, sagen Teya & Salena mit Respektabstand zu ihrem Auftritt beim ESC im vergangenen Mai in Liverpool. Es sei eine ganz besondere Zeit gewesen: „Wir waren Eurovision-high.“ Dennoch wollen sie in Zukunft lieber jeweils solo Musik machen: „Für uns war von Anfang an klar, dass wir nach dem ESC getrennte Wege gehen, wir waren ja auch vorher kein Duo. Wir haben zwar noch ein paar Songs gemeinsam gemacht, weil es sich gut angefühlt hat für uns. Aber wir machen eigentlich sehr unterschiedliche Musik.“