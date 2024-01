Sarah Michelle Gellar sendet sexy Urlaubsgrüße

„Still Slaying“

Die Fans sind von so viel Sexappeal sichtlich begeistert. „Still Slaying in 2024”, schrieb einer in Bezug auf Gellars Serien-Rolle als „Vampire Slayer“ Buffy. Übersetzt heißt das in etwa: „Du haust uns 2024 immer noch um.“ „Wir lieben dich, Buffy“, jubelte ein weiterer.