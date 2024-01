Jugendlicher bei Skiunfall schwer verletzt

In die Kinderklinik geflogen

Kurz nach der Alarmierung startete der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 99 am Krankenhaus Judenburg und flog zum Einsatzort auf den Salzstiegl. Trotz des starken Windes gelang es der ÖAMTC-Crew in der Nähe des Einsatzortes zu landen. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Jugendliche in die Kinderklinik Graz geflogen.