Keine Anfrage - doch Transferzeit geht erst los!

Bei Sturm saß Andreas Schicker Dienstag wieder hinter seinem Schreibtisch. Die Verpflichtung eines neuen Tormanns, der Kjell Scherpen nach seinem Kreuzbandriss auf Leihbasis ersetzen soll, geht in die Zielgerade. Zwei Mann stehen in der finalen Auswahl. „Ob er Freitag beim Trainingsauftakt schon dabei ist, ist offen. Wenn wir ab Dienstag nächster Woche unser erstes Camp in Slowenien bestreiten, ist er hoffentlich an Bord“, sagt der frisch vermählte Sportchef.