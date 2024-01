Zum Supersportjahr: DAS Sport- und Business-Event

Neues Jahr, heißer Tipp: Zum Start in das Supersportjahr 2024 empfehlen wir DAS Sport- und Business-Event. Die „Krone“ lädt zum Leadership Day 2024 - am 22. Februar in der Wiener Ballonhalle. Unter dem Motto „Business meets Sports“ begrüßen wir etliche Hochkaräter wie Ralf Rangnick, Gerhard Berger, Roswitha Stadlober, Peter Stöger, Jakob Pöltl (als Video-Zuspieler), Pranger & Herbst und viele „Granaten“ aus der Wirtschaft wie Gottfried Wurpes, Barbara Muhr, Franz Kalla und weitere auf der Bühne. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket:

leadership-day.krone.at/