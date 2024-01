Das Neujahrsbaby 2024 in Tirol heißt Lina

Knappes Rennen in Österreich

Österreichweit machten heuer Zwillinge das Rennen. Nur wenige Sekunden nach Mitternacht haben im Krankenhaus Tulln in Niederösterreich zwei Mädchen das Licht der Welt erblickt. Wie eine Hebamme in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien. Der Mutter und den beiden Kindern, die in der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen seien, gehe es „sehr gut“. Die Familie stamme aus Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn). Anna wiege 2140 Gramm und sei 43 cm lang, Alice sei einen Zentimeter größer als ihre Zwillingsschwester und 1890 Gramm schwer.