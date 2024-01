Die Top-Verdiener des Sport-Jahres 2023

Ronaldo ist zurück auf dem Thron und hat die Nase im Vergleich mit Dauerrivale Lionel Messi vorn - zumindest in Sachen Einnahmen. Das Podium der bestverdienenden Sportler 2023 vervollständigt in Kylian Mbappe ein weiterer Fußballer. Der SID gibt einen Überblick über die Großverdiener in der Welt des Sports.