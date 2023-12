Gottschalk-Nachfolger? Das sagt Silbereisen

Am 1. Jänner sticht Florian Silbereisen wieder mit dem „Traumschiff“ in See. Und wie gemunkelt wird, könnte auf den Zuschauer-Liebling bald noch eine neue Aufgabe zukommen. Gerüchten zufolge wird Silbereisen nämlich als Gottschalk-Nachfolger für „Wetten, dass..?“ hoch gehandelt. Was es damit tatsächlich auf sich hat, das verriet der 42-Jährige jetzt der „Bild“-Zeitung.