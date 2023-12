Wie der Kaminkehrer uns das Glück bringt

Ich schabe an der Wand des Heizkessels herum. Bei meinem Lehrmeister hat das so leicht ausgesehen, ich keuche schon nach einer halben Minute. Ich rede mir ein, dass es an meiner Position liegt: Halb geduckt, hinter mir kaum Platz zum Ausholen. „Das ist das Gute an meinem Job: Ich brauche kein Fitnessstudio“, lacht Helmut. „Und keine Sauna“, ergänze ich, während ich ihm die Stange zurückgebe. Wenn ich selber weitermache, sind wir nächstes Jahr noch hier.