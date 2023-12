Endlich! Medien und Fans bejubeln Marko

Faden gerissen

Nur aufgrund der Muskel-Verletzung von Weltmeister Lautaro Martinez war er in die Startelf gerutscht, durfte an der Seite von Marcus Thuram ran. Als Arnautovic nach 70 Minuten für Alexis Sanchez Platz machen musste, riss der Faden in Inters Offensive, war Trainer Simone Inzaghi am Ende sogar über den Punkt froh. Im Endeffekt kletterte Marko im internen Inter-Stürmerranking steil nach oben. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir sind froh, dass wir Marko haben. Das Fehlen von Lautaro darf für niemanden ein Alibi sein“, meinte Inzaghi.