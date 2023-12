Zwei Draufgänger räumen bei der Sportler-Wahl ab

Der Aberseer gewann zum Abschied mit Leipzig den DFB-Pokal, mauserte sich beim FC Bayern auf Anhieb zum Leistungsträger und ist Fixpunkt im ÖFB-Team! Bronze ging an Snowboard-Evergreen Andreas Prommegger, der sich über WM-Gold und -Silber in Georgien sowie eine kleine Kristallkugel im erfreuen durfte. Knapp am Stockerl vorbei schrammte Alex Schlager, der im ÖFB-Team wie in Salzburg als Goalie gesetzt ist. Ebenfalls stark: Kombinierer Stefan Rettenegger, der zweimal WM-Bronze in Planica gewann und seine ersten Stockerlplätze im Weltcup einheimste.