56-Jähriger bei Skitour auf der Rax gestorben

Bei einer Skitour auf der Rax ist am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte er etwa 100 Höhenmeter unter dem Karl-Ludwig-Haus (1804 Meter) plötzlich über Schmerzen in der Brust geklagt und sich hingesetzt. Er sei zusammengeklappt und in steilem Gelände etwa 50 Meter abgestürzt. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos.