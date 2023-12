„Ich finde, es gehört wieder viel mehr gelacht“

„Taxi, Taxi – Run for your Wife!“ ist eine turbulente Komödie von Ray Cooney. Bigamist Karl (Charly) Schmidt lebt nach einem exakten Stundenplan mit zwei Ehefrauen an zwei verschiedenen Adressen. Dass das nicht immer gut geht, lässt sich freilich schon erahnen. „Dafür haben wir als Ensemble heuer umso besser bei den Proben harmoniert“, ist der Theaterleiter stolz. Noch bis März 2024 spielt das Theater St. Margarethen das Stück. „Mal schauen, ob wir bis dahin noch mehr Türen brauchen“, scherzt Kerschhaggl.