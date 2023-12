Jugendliche beraubten Bursch in Einkaufszentrum

Ihre Einkäufe wollten drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, unterschiedlicher Herkunft, aber alle in Graz wohnhaft, auf nicht gerade legale Weise finanzieren. Sie forderten von mehreren Jugendlichen in aggressiver Weise Bargeld. Ein 13-jähriger Bursche übergab ihnen schließlich einen Betrag von fünf Euro, in der Hoffnung, dass sie sich damit zufriedengeben würden.