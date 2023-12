Flüchtet Bayern-Star Kimmich jetzt auf die Insel?

Nein, Joshua Kimmich ist bei Weitem nicht der unangefochtene Leader bei den Bayern. Seit Jahren steht der 28-jährige Deutsche in der Kritik - nun könnte seine Zeit beim deutschen Rekordmeister sogar enden. Denn: Laut Transfer-Insider Ekrem Konur hat Manchester United den Bayern-Star ins Visier genommen. Trainer Erik ten Hag will sein Mittelfeld nach der teilweisen Übernahme des Klubs durch Milliardär Sir Jim Ratcliffe neu aufstellen, heißt es. Und da soll eben Kimmich die Schaltzentrale sein. Dazu kommt: Casemiro zieht es in die Wüste.