Heuer gab es weniger Verkehrstote in unserem Land

Das ist endlich einmal eine gute Nachricht: Die Zahl der Verkehrstoten ist heuer in Oberösterreich zurückgegangen, so der VCÖ. 73 Menschen wurden seit Jahresbeginn im Straßenverkehr in unserem Bundesland getötet. Im Vorjahr hatten Verkehrsunfälle in Oberösterreich 80 Menschen das Leben gekostet.