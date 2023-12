Land fördert ehrenamtliche Klimaschutz-Projekte

„Gemeinsam können wir als Gesellschaft Großes bewirken, indem wir entschlossen unsere Natur schützen, den Klimawandel abmildern und uns flexibel an neue Herausforderungen anpassen“, so Klimaschutzlandesrat René Zumtobel (SPÖ). Gleichzeitig ruft er auf, auch im kommenden Jahr wieder Projekte einzureichen: „Die heuer geförderten Projekte zeigen auf, wie vielfältig Klimaschutz ist und, dass auf vielen unterschiedlichen Ebenen und von zahlreichen Menschen in Tirol daran gearbeitet wird, unseren Lebensraum zu erhalten.“