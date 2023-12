Nach Felssturz: Häuser evakuiert, Riss in Tunnel

Und das einen Tag vor Weihnachten! In Mils bei Imst im Tiroler Oberland kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Felssturz. Ein riesiger Felsblock durchschlug einen Stadel und kam kurz vor einem Wohnhaus zum Stillstand. Vier Häuser mussten evakuiert werden. Auch ein Riss in einem Tunnel könnte vom Felssturz stammen.