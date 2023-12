Keine „stille Nacht“ für die heimischen Florianis

Seit sechs Jahren im Dienst

Tausende Florianis werden daher in Bereitschaft stehen und im Notfall ihre Liebsten alleine lassen, um in Not geratenen Mitmenschen zu helfen, Brände zu löschen und Hab und Gut zu retten. Alle Alarmzentralen werden rund um die Uhr besetzt sein. Wie etwa durch Christoph Weissensteiner. Der 30-Jährige macht bereits seit sechs Jahren in der Bereichsalarmzentrale Amstetten, die auch den Bezirk Scheibbs umfasst, am Heiligen Abend Dienst. „Die Kollegen können dadurch in Ruhe feiern und ich hole Weihnachten mit der Familie am nächsten Tag nach“, so Weissensteiner.