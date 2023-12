Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarktfiliale

Der Überfall ereignete sich am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt. Dabei betrat ein Mann um 19.30 Uhr kurz nach Geschäftsschluss eine Filiale in Hirschstetten, drohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe, nahm das Bargeld aus der Kasse an sich und flüchtete, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.