6000 Liter Löschwasser und mehr als 300 PS

Einzigartige Technik

Das Besondere an den Neuzugängen im Fuhrpark der Berufsfeuerwehr: Eine eigene Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehr hat monatelang an deren Aufbau, Konfiguration und Ausstattung getüftelt. Die Tanklöschfahrzeuge sind damit speziell auf die Erfordernisse in Klagenfurt abgestimmt und in dieser Form einzigartig!