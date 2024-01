Wie aus medizinischem Abfall Beton werden kann

90 Prozent zurück in den Kreislauf

Vieles kann aber auch recycelt werden. In der Schlackenaufbereitungsanlage in Hohenruppersdorf im Weinviertel werden Metalle herausgefiltert und wiederverwertet. Schlacken und Aschen können in der Betonerzeugung verwendet werden. „Wir haben ein Verfahren entwickelt, das es uns mittlerweile technisch ermöglicht, bis zu 90 Prozent der anfallenden Schlacken wieder in den Kreislauf zurückzubringen“, so Scheidl.