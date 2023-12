Das plante der steirische Terror-Spion

Der 1992 geborene Mann führte bis dato ein unauffälliges Leben in Graz: 2013 berichteten lokale Medien über die Geburt seines Sohnes, „zur großen Freude seiner Eltern“. In den vergangenen Jahren soll er sich allerdings radikalisiert haben. Im Februar „reiste er mehr als 750 Meilen mit der Absicht, feindliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Dank der erhöhten Sicherheit wurden D.s Aktivitäten schnell entdeckt, was zu seiner Verhaftung führte“, berichtet Dominic Murphy, Chef des Anti-Terror-Kommandos der Metropolitan Police.