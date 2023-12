SV Werder Bremen setzt wieder auf das Zillertal

Werder-Fußballschule ebenfalls vor Ort

Neben der Bundesliga-Mannschaft wird es auch wieder eine Fan- und eine Sponsorenreise geben. Dazu wird die Werder-Fußballschule mit ihrem beliebten ProfiCAMP vor Ort sein. Genauere Informationen zum CAMP und der Fan-Reise folgen in den kommenden Monaten. „Im Jahr 2024 fallen die Sommerferien in Bremen und Niedersachsen genau in den Zeitraum, in dem wir mit der Mannschaft im Zillertal sein werden. Das gibt natürlich vor allem unseren Fans in unserer direkten Umgebung die Gelegenheit, ihren Urlaub im Zillertal zu genießen und unsere Mannschaft hautnah zu erleben“, so Filbry.