Autos der Kunden verkauft, Geld aber unterschlagen

So ein Autoverkauf kostet oft Nerven. Um sich diesen Aufwand zu ersparen, bot eine steirische Firma im Grazer Süden einen gemütlichen Service an: Das Unternehmen verkaufte für die Kunden die Autos. Diese gaben zuvor einfach den gewünschten Verkaufsbetrag an und konnten den Wagen auf das Firmengelände zur Besichtigung abstellen.