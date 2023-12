Dreiste Kerzen-Diebe machen den Advent finster

Der Ärger in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha ist groß, das Unverständnis wohl noch viel größer. Unbekannte haben in der 6500-Seelen-Gemeinde bereits mehrmals die elektrischen Kerzen von den Christbäumen am Hauptplatz und vor der Kirche gestohlen. „Da es sich um eine elektrische Serienschaltung handelt, fällt dann die gesamte Beleuchtungskette aus“, schildert Bürgermeister Ernst Wendl.