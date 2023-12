Action aus Wiens Unterwelt: „80 Prozent sind wahr“

Ein persischer Migrant, der als Kind nach Wien flüchtet und dort in die Kriminalität abrutscht: Der Film ‘Hades - eine (fast) wahre Geschichte‘ feierte Premiere in Wien und sorgt für Action, Spaß und Spannung bei Kinobesuchern. krone.tv hat bei Cast & Crew nachgefragt, was davon Wahrheit und was Fiktion ist.