Etappensieg für Tierschützer: Video bleibt online

Tierschutzsprecher als Veranstalter

So auch der Veranstalter der „Riesenschnauzer WM“, der Aufdeckungen wie diese juristisch abwürgen will. Man müsste doch innerhalb der Vereine und Sportklubs dankbar sein, wenn mögliche Missstände aufgedeckt werden - aber offenbar ist man auch in der „Krisenkommunikation“ beratungsresistent.