Schweden-Kicker ist tot - er kostete uns die WM 74

Schwedens Fußball trauert um einen ganz Großen: Denn Allzeit-Held Bo-Göran Larsson ist tot! Der torgefährliche Offensive, der im Mittelfeld und auch als Stürmer aufgeboten wurde, starb im Alter von 79 Jahren in seiner nordischen Heimat. Älteren österreichischen Fußball-Fans ist „Bosse“ Larsson womöglich noch in Erinnerung als jener Mann, der am 27. November 1973 mit einem Tor für Schweden gegen Österreich das ÖFB-Team an der WM-Teilnahme 1974 hinderte …