Carabinieri setzen die ersten Roboterhunde ein

Kann gefährliches Material entfernen

„Saetta“ kann mit seinem Roboterarm gefährliches Material entfernen, darunter auch große, nicht explodierte Feuerwerkskörper, die vor allem in der Silvesternacht die Sicherheit der Bürger in städtischen Gebieten gefährden. Er ist auch in der Lage, Militärpersonal, das nicht in der Lage ist, seine Ausrüstung zu benutzen, mit neuem Material zu versorgen.