Akt nur verschlampt? Polizistin landet vor Gericht

Nicht alltäglicher Prozess gestern am Innsbrucker Landesgericht, denn vor dem Schöffensenat musste eine Gesetzeshüterin Platz nehmen. Hintergrund der Verhandlung war ein Polizeieinsatz vor fast genau einem Jahr. Am 31. Dezember fuhr die Oberländerin mit ihrem Kollegen – der die Ermittlungen schließlich ins Rollen brachte – zu einer Körperverletzung. Den damit verbundenen Akt legte sie allerdings erst im Februar dieses Jahres an. Danach passierte wenig. „Sie vernahm weder Zeugen noch Opfer oder den Beschuldigten“, so die Anklage. Im Juni löschte die Polizistin dann auch noch alle Daten der beteiligten Personen.