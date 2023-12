Gewinnen Sie ein prickelndes Kunststück von KATTUS

Sie wollen Ihre Chance erhöhen, eine der prickelnden Kunststücke zu gewinnen? Dann abonnieren Sie jetzt den „Guten Morgen - Wien“ Newsletter der „Krone“ und bleiben Sie nicht nur up to date, was sich in Wien tut, sondern verdoppeln Sie auch Ihre Gewinnchance! Teilnahmeschluss ist der 27. Dezember 2023, 9 Uhr. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.