30 Menschen können derzeit nicht in ihr Zuhause

Gleich mehrere gefährliche Flammenmeere mussten Feuerwehren in Waidhofen an der Thaya und Horn am Sonntag bekämpfen. In der Waidhfoner Nordsiedlung brannte ein Keller, mehrere Räume wurden vernichtet. Gas-, Strom- und Wasserversorgung mussten gekappt werden. Das Feuer wütete so stark, dass das um die 40 Jahre alte Besitzerpärchen und ihr Hund – sie sind wohlauf – das Haus derzeit nicht bewohnen können. Der Brand im hinteren Bereich des Kellers konnte rasch gelöscht werden. Nach zwei Stunden rückte die Feuerwehr Waidhofen an der Thaya wieder ab.