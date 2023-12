Die schlimmsten Sachen, die Stars bekommen haben

Wie das geht, enthüllte die 54-Jährige in einem Interview mit dem Magazin „Revolt“. Als sie nämlich das Geschenk eines befreundeten Paares bekam, hätte sie am liebsten die Rute ausgepackt: „Sie haben mir was geschenkt, was vorher in ihrem Gäste-WC gestanden hatte. Es war das schlimmste Geschenk aller Zeiten, für das sie keinen Gedanken, Geld oder Mühe verschwendet hatten.“