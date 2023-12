Alko-Lenker ohne Schein verletzte 2 Steirerinnen

Vor einer Ampel, die rot zeigte, waren bereits mehrere Fahrzeuge stehen geblieben. Der Ungar, der in Voitsberg lebt, kollidierte mit einem Auto und einem Motorrad! Die Motorradlenkerin (18) erlitt dabei schwere Verletzungen am Bein. Die Rettung transportierte die junge Grazerin in das UKH-Graz. Auch die 32-jährige Leibnitzer Autofahrerin musste von der Rettung in das UKH-Graz transportiert werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.