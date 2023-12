Taschendiebin: 89-Jährige verlor Tausende Euros

Sofort große Summe behoben

Es dauerte daraufhin nicht lange, bis die Täterin an einem Bankomat eine Abhebung mit der gestohlenen Karte durchführte. Dabei fiel ihr ein fünfstelliger Eurobetrag in die Hände. Unklar ist noch, wie die Gaunerin an den PIN-Code der Bankomatkarte gelangte. Ermittlungen laufen.