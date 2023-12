Vermittlerin zwischen Politik und Wirtschaft

Wachstum, Fachkräfte und Inflation größte Baustellen

Noch ein Resümee: Wo haben Sie im EU-Parlament etwas für Tirol bewegen können und wo hätten Sie gerne noch etwas mehr bewegt?

Was den Wahlkreis Tirol betrifft, haben wir es in den vergangenen Jahren geschafft, die Mehrheiten beim Thema „Große Beutegreifer“ zu drehen. Auch im Bereich Verkehr und Binnenmarkt konnte einiges verbessert werden. Es gab einige Punkte, die wir nach Hause vermelden konnten. In der europäischen Verkehrspolitik hätte ich aber gerne mehr bewegt, weil das mein Hauptausschuss war. Jetzt verlagert es sich in die Wirtschaftspolitik. Aber da ist die Verkehrspolitik ja ein Teil davon. Ich möchte die Kontakte und Netzwerke auch weiterhin halten und im Sinne der Tiroler Unternehmen ausbauen.