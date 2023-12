Abruptes Ende für Rallye-Event im Mittelburgenland

Unmut über Vorpreschen

Damit habe Gschwandner für einigen Unmut gesorgt, so Igler. Die Folge sei das Abstimmungsergebnis im Gemeinderat gewesen. Hinzu komme, dass es mehr Gegner als Befürworter des Events gebe. Unter anderem seien die Weinbauern dagegen, aus ihrer Sicht sei die Veranstaltung nicht zeitgemäß, passe nicht in die Kulturlandschaft - besonders, da die Strecke an der durch „9 Plätze, 9 Schätze“ bekannte Donatuskapelle vorbeiführt. Auch sei das Veranstaltungskonzept erst sehr spät - am Tag vor der Gemeinderatssitzung im Dezember - vorgelegt worden, meint der Bürgermeister.