Kriechmayr schlägt zurück ++ Sturm rettet die Ehre

Österreichs Skifahrer liefern beim Super-G von Gröden ab, das Eishockey-Nationalteam gewinnt beim Österreich Cup gegen Ungarn und Sturm Graz rettet die österreichische Ehre in Europa - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 15. Dezember.