Hiobsbotschaft bei Sturm: Goalie schwerer verletzt

Der SK Sturm kehrte gerade retour vom Europa-League-Match in Lissabon - und ab in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Mitten in den Jubel über das Überwintern im Europacup platzte bei der Landung in Graz die bittere Nachricht, dass Goalie-Riese Kjell Scherpen schwerer verletzt ist!