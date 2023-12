Lawinenkommissionen der ÖBB üben am Brenner

Erfahrungsaustausch und einheitliche Methoden

Diese Woche haben sich die Obleute der zehn Lawinenkommissionen in Steinach am Brenner zum Lawinenkurs getroffen. Es ging darum, das Wissen und Können gemeinsam zu vertiefen und aufzufrischen, um es an die anderen Mitglieder der Kommissionen weiterzugeben. In dem einwöchigen Kurs ging es hauptsächlich darum, wie man die Lawinensituation beurteilt und Entscheidungen begründet. Aber auch Notfälle und Verschüttetensuche übten die Teilnehmer.