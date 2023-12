Frau leblos in brennender Wohnung in Wien entdeckt

Regungslos wurde am Mittwoch in Wien-Liesing in der Elisenstraße eine Frau bei einem Zimmerbrand in ihrer Wohnung entdeckt. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien konnten gemeinsam mit der Berufsrettung das Brandopfer erfolgreich reanimieren - die Frau befindet sich nun im Spital.