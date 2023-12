Sturm geht vor der Safari auf die Jagd!

Raus aus dem grauslichen Grazer Wintergrau, rein in die portugiesische Sonne! Angenehme 15 Grad empfingen Prass & Co. gestern in Lissabon, wo sie gleich das südländische Chaos erlebten: Zwei Stunden hingen Coach Christian Ilzer und seine Mannen auf dem Flughafen fest, das Gepäck kam lange nicht an. Training, Pressekonferenz - alles mussten sie nach hinten verschieben.