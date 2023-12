Sturm in Lissabon: „Morgen wollen wir zaubern“

Wieder wartet auf den SK Sturm zum Abschluss der Gruppenphase in der Fußball-Europa-League ein Showdown. Donnerstag (21 Uhr) geht‘s gegen Sporting Lissabon um Platz drei und den Umstieg in die Zwischenrunde der Conference League. Bekanntschaft mit den Gegebenheiten haben Ilzer und Co. schon gemacht.