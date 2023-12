Die ganze Welt schreibt Briefe an das Christkind

Auch Schnuller werden in Christkindl abgegeben

Maria (5), die Tochter des Christkindlwirts, hat ihren Brief schon abgegeben: „Ich wünsche mir rote Ballettschuhe, ein rotes Kleid und eine Spielzeugküche.“ Am öftesten wünschen sich Kinder – laut Rebhandl – Spielzeug, manchmal auch Emotionales, etwa dass Oma und Opa kommen, oder ein kleines Geschwisterchen. „Manche Kinder lassen sogar ihre Schnuller da, die dann oft von den Mamas aus Angst vor der Nacht heimlich wieder abgeholt werden“, lacht die Postamtsleiterin.