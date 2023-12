Presse zerlegt Arnautovic: „Hat größten Rückstand“

Trainer „muss über einiges nachdenken“

„Simone Inzaghi muss hoffen, dass ThuLa immer am Ball bleibt, denn wenn einer der beiden auf der Bank sitzt, bringt die Mannschaft nicht die gewohnte Leistung“, so die Gazzetta. „Was die sportliche Verfassung angeht, scheint Marko von allen am weitesten zurückzuliegen“, machte die Presse auch die Fitness des Wieners zum Thema. „Wenn man bedenkt, dass bis Ende 2023 noch vier weitere offizielle Spiele stattfinden werden (drei Meisterschaftsspiele und ein italienischer Pokal), muss Inzaghi über einiges nachdenken.“