Schottergrube könnte sensibles Schutzgebiet stören

Transport quer durch Natura-2000-Gebiet

Die oberste Humusschicht könne zwar direkt daneben gelagert werden. Das besondere Problem in diesem Fall sei aber, dass das Schottermaterial in das Verarbeitungswerk bei Markgrafneusiedl geliefert werden muss, da hier die Anlagen für die Weiterverwertung stationiert sind. Der Transport solle dabei quer durch das dazwischen liegende Natura-2000-Gebiet erfolgen. „Dafür werden bis zu 150 Lkw-Fahrten pro Tag notwendig sein – wohlgemerkt in eine Richtung“, rechnet Kainz vor.