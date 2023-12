TyrolSkills: Erfolgreiches Jahr für Lehrlinge

Wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, ist auch die Zeit, um Bilanz zu ziehen. So auch für David Narr, den Fachkräftekoordinator in der Tiroler WK. „Das Jahr 2022/23 war das 73. Lehrlingswettbewerbsjahr in der Geschichte der TyrolSkills.“ Insgesamt wurden 3209 teilnehmende Lehrlinge gezählt. „Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 335“, freut sich Narr. Weiters rechnet er vor, dass Lehrlinge von insgesamt 1377 Firmen teilgenommen haben.