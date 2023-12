Fußballstars blasen zur spaßigen Puckjagd

Von Andi Herzog über Toni Polster, Walter Schachner, Fredi Bobic und Klaus Augenthaler bis zu Otto Konrad - sie alle und viele mehr bittet am Samstag „The Voice“ Ralph Schader zum „Star Revival“ in die Villacher Stadthalle. Wo die Sport-Legenden ab 17 Uhr (live ORF Sport Plus) in vier Eishockey-Teams um den Turniersieg rittern, der Spaß an erster Stelle steht.