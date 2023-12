Um Europa gegen Ex-Coach ++ Handball-Damen über WM

Salzburg kämpft heute Abend um das europäische Überwintern, Österreichs Handball-Damen sprechen über die WM-Erfahrungen und Jakob Pöltl kassiert mit den Raptors die vierte Niederlage in Serie - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 12. Dezember.